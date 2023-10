Röhrende Motoren in Köthen ADMV Classic Cup: Rennwagen, Motorräder und Gespanne donnern durchs Gewerbegebiet

Der ADMV Classic Cup erfreut sich bei Rennfahrern wie Besuchern großer Beliebtheit. In diesem Jahr fuhren zwei Flitzer mit Trabant-Motoren mit, die in den 1970er und 1980er Jahren in Köthen gebaut wurden.