Acht Hektar Getreide brennen bei Köthen - Auffahrunfall in den Rauchschwaden

Köthen/MZ - Die Feuerwehr Köthen musste am Montag den ersten größeren Feldbrand in diesem Sommer löschen. Am südlichen Ortsrand von Köthen in Richtung Prosigk brannte auf einem Getreidefeld eine Fläche von etwa acht Hektar.

„Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Bundesstraße 183 für etwa eine Stunde gesperrt werden“, sagte Einsatzleiter Yves Kluge. Innerhalb der Rauchschwaden gab es zudem einen Auffahrunfall, so dass die Ortswehr Arensdorf nicht in die Löscharbeiten eingreifen konnte, sondern sich gemeinsam mit dem Rettungsdienst zunächst um verletzte Personen in den Autos kümmern musste.

Die Köthener Kameraden beim Löscheinsatz. (Foto: Feuerwehr Köthen)

Die Köthener Feuerwehr sowie die Ortswehren aus Baasdorf, Prosigk und Großbadegast waren mit drei wasserführenden Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften angerückt. Sie konnten den Brand nach einer guten Stunde löschen. Vor Ort war auch ein Bauer mit Traktor und Scheiben-Egge, der Teile des Feldes umgepflügt und somit den Brandfläche eingegrenzt hat.