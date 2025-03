Erneuerbare Energien in Sachsen-Anhalt

Mit Plakaten wie diesem hier in Piethen hat die Gruppe auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht.

Südliches ANHALT/mz. - Wenn sich mitten in der Stadtratsitzung viele Menschen von ihren Stühlen erheben, geht es normalerweise um eine Schweigeminute für einen Verstorbenen. Bei der Sitzung am Mittwochabend diese Woche war das Aufstehen kein Zeichen von Trauer, sondern eher von Protest. In der Einwohnerfragestunde trug Constanze Kratzer, Ortsbürgermeisterin von Wieskau, stellvertretend für viele ihrer Amtskollegen im Südlichen Anhalt eine Erklärung vor.