Energiewende in der Stadt Südliches Anhalt

Eine Firma aus Baden-Württemberg will auf dem Gelände der ehemaligen Kiesgrube in Wieskau eine Solaranlage bauen.

Wörbzig/MZ - Das Thema erneuerbare Energien beschäftigt die Stadt Südliches Anhalt nach wie vor – und auch abseits der Ideen zu einem künftigen Nahwärmenetz (die MZ berichtete mehrfach). So hat sich der Bau-, Industrie-, Landwirtschafts- und Gewerbeförderungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend erneut mit dem Plan befasst, ein sogenanntes Sondergebiet Photovoltaik im Bereich der ehemaligen Kiesgrube Wieskau einzurichten.