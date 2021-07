Absolventen des Landesstudienkollegs aus 40 Nationen haben in Köthen ihre Abschlusszeugnisse bekommen

Köthen/MZ - Als wollten die Bauarbeiter die Worte des Hochschulpräsidenten untermauern, dröhnte durch die geöffneten Fenster des sanierten Hörsaals im Ratke-Gebäude plötzlich ein Presslufthammer. „Sie haben Ihr Jahr am Studienkolleg in einer Bauphase absolviert“, hatte Jörg Bagdahn kurz zuvor noch gesagt und angemerkt, wie schön der Hörsaal doch geworden sei.

In den Reihen vor ihm saßen an diesem Donnerstagnachmittag rund 110 junge Frauen und Männer aus 40 Nationen. Sie haben ihre Kurse am Landesstudienkolleg in Köthen erfolgreich abgeschlossen und damit die Zulassung für ein Studium in Deutschland bekommen. Dafür gab es an diesem Tag das Zeugnis, viele herzliche Worte, lautstarke Beifallsstürme und Jubelrufe und viele, viele Erinnerungsfotos.

Mitten in der Corona-Pandemie in einem fremden Land

„Sie haben einen großen wichtigen Meilenstein erreicht“, sagte der Hochschulpräsident. „Und das in einem ganz besonderen Jahr.“ Im Corona-Jahr natürlich, das die Lehre anders als sonst gestaltet habe. Und in einem baureichen noch dazu. Während drinnen die Kurse liefen, ging drinnen und draußen die Sanierung weiter. Inklusive eines entsprechenden Lärmpegels. Das Ratke-Gebäude wird brandschutztechnisch fit gemacht und energetisch saniert. Es bekommt zudem einen barrierefreien Zugang.

„Es war kein leichtes Jahr“, sagte Friedhardt Kuhfahl, der Leiter des Landesstudienkollegs. „Mitten in der Corona-Pandemie in einem fremden Land, Ihre Eltern und Verwandten zu Hause und immer mit den Gedanken: Bleibe ich gesund? Ist meine Familie zu Hause gesund? Hochachtung für Ihre trotzdem erbrachten guten Leistungen.“

Das Zeugnis ist die „Eintrittskarte“ zum Studium an einer deutschen Hochschule. (Foto: Ute Nicklisch)

Landesstudienkolleg in Köthen sei deutschlandweit das einzige gewesen, das durchgängig Präsenzunterricht habe anbieten dürfen

Das Landesstudienkolleg in Köthen sei deutschlandweit das einzige gewesen, das durchgängig Präsenzunterricht habe anbieten dürfen, worauf er sehr stolz sei. Parallel dazu seien große Fortschritte bei der Umsetzung digitaler Unterrichtsformen gemacht worden. Auch die Lehrkräfte hätten dazugelernt und könnten den Studenten jetzt ganz andere Möglichkeiten bieten.

Jörg Bagdahn ist froh, dass dieser Präsenzunterricht möglich war. „Wenn man eine Sprache erlernen will, ist das wesentlich“, sagte der Hochschulpräsident. Er stellte in Aussicht, dass die Hochschule Anhalt im Herbst ihre Lehre im Präsenzunterricht fortsetzen werde, während andere beim Onlineunterricht blieben, und lud die Absolventen des Landesstudienkollegs dazu ein, hier zu studieren und von diesem Präsenzunterricht zu profitieren.

„Die Erfahrungen, die ich in Köthen gemacht habe, sind wirklich einmalig“

Glücklich und dankbar blickte Nika Bahrenkova aus Belarus am Donnerstag zurück. „Es war die beste Zeit in meinem Leben“, sagte die 18-Jährige. „Die Erfahrungen, die ich in Köthen gemacht habe, sind wirklich einmalig.“ Da seien zum einen die ersten Wochen gewesen - die vielen Termine, das Sich-zurecht-finden, die Wege zu Behörden. „Am Anfang hatten wir sehr viel Angst“, gibt die junge Frau zu. Vor den vielen Dingen, die auf sie zukommen würden. In einem anderen Land, mit einer anderen Sprache.

Das erste Semester dagegen sei nicht allzu schwer gewesen, das zweite dann schon eher. Sie hätten mitunter die ganze Woche gelernt. An manchen Tagen sogar bis morgens vier Uhr. Und dennoch: Es sei ein wunderbares Jahr gewesen am Landesstudienkolleg in Köthen, schwärmte Nika Bahrenkova. „Ich habe Freunde aus der ganzen Welt gefunden.“