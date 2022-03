Abschied vom Chefposten: Uwe Gebel war zwölf Jahre Gemeindewehrleiter im Osternienburger Land

Nach zwölf Jahren hört Uwe Gebel als Gemeindewehrleiter des Osternienburger Landes auf. Das Amt übernimmt Jan Hesse. Der Feuerwehr will Gebel aber erhalten bleiben.

Osternienburg/MZ - Uwe Gebel freut sich darauf, im Feuerwehrfahrzeug mal wieder hinten zu sitzen. Seite an Seite mit seinen Kameraden zu einem Einsatz auszurücken. Zwölf Jahre lang war er Gemeindewehrleiter und damit der höchste Feuerwehrmann im Osternienburger Land. Ein Ehrenamt.

Er begleitete Einsätze. Er besuchte Jubiläumsfeiern, Versammlungen und Wettkämpfe. Er nahm an Besprechungen teil. Vieles nach Feierabend. Vieles am Wochenende. Und dennoch: Er liebte diese Aufgaben. Nun jedoch ist Schluss. Uwe Gebel möchte kürzertreten und hatte sich deshalb nicht erneut zur Wahl des Gemeindewehrleiters aufstellen lassen. Sein Amt übernimmt Jan Hesse. Der Feuerwehr bleibt der 56-Jährige aber erhalten. So lange es gesundheitlich geht, möchte er seine Erfahrungen einbringen. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Osternienburg.

Seit 40 Jahren bei der Feuerwehr

Zur Feuerwehr gekommen ist Uwe Gebel vor 40 Jahren. Als Jugendlicher hatte er dabei geholfen, das neue Gerätehaus in Osternienburg aufzubauen. Der angehende Maschinen- und Anlagenmonteur konnte sich dadurch ein paar Mark dazuverdienen. Beim Bauen blieb es nicht. Er wurde Mitglied der Feuerwehr. „Ich habe gemerkt: Hier wirst du gebraucht.“

Nach seinen zwölf Jahren bei der Armee stieg Uwe Gebel richtig ein. Er absolvierte Lehrgänge, rückte als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Micheln aus, war jahrelang deren Wehrleiter. Er sammelte Erfahrungen bei verschiedensten Einsätzen.

Als sich 2010 das Osternienburger Land gründete, wurde ein Gemeindewehrleiter gesucht. Uwe Gebel übernahm den Posten zunächst kommissarisch, wurde dann von den Kameraden gewählt, 2016 wurde er wiedergewählt. „Meine wichtigste Aufgabe ist die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters beim Brandschutz im Osternienburger Land“, erklärt der Brandinspektor.

Gemeinde hat knapp 300 Einsatzkräfte

Um die Feuerwehr in der Gemeinde ist es ihm zufolge gut bestellt. „Personell sind wir auf dem richtigen Weg“, sagt er und spricht von knapp 300 Einsatzkräften. Uwe Gebel freut sich, dass darunter auch immer mehr Frauen sind. „Wo es klemmt, sind die Atemschutzgeräteträger.“ Gut aufgestellt sind dagegen die Kinder- und Jugendfeuerwehren. Einige haben sogar mehr Anfragen als Kapazitäten. „Die Ausrüstung mit Fahrzeugen hat sich sehr verbessert“, sagt er. Dieses Jahr bekommt die Feuerwehr in Osternienburg ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. „Wir haben jedoch ein großes Manko bei den Gerätehäusern.“ Hier konnten in den vergangenen Jahren nur kleinere Maßnahmen umgesetzt werden. Für größere Umbauten oder Neubauten fehlte das Geld.

Uwe Gebel lobt die Zusammenarbeit mit umliegenden Feuerwehren. Zu den großen Einsätzen im Osternienburger Land gehörten in diesen zwölf Jahren der Hagelschlag 2011, das Hochwasser 2013 sowie tödliche Unfälle an Bahnübergängen. Von den einst 19 Feuerwehren gibt es in der Gemeinde noch 17.