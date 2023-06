Anlässlich des 300. Geburtstages des in Köthen geborenen Komponisten Carl Friedrich Abel steigt in und rund um das Schloss Köthen ein viertägiges Klassik-Festival. Was auf dem Plan steht.

Abel-Fest steigt in Köthen - Weltbekannte Musiker gastieren ab Freitag in der Bachstadt

Das Barockorchester La Stagione Frankfurt spielt am 24. Juni ein Festkonzert im Veranstaltungszentrum Köthen.

Köthen/MZ - Nur noch wenige Tage, dann ist Thomas Fritzsch an seinem großen Ziel. Rund drei Jahre Arbeit hat der bekannte Gambenvirtuose unter anderem damit verbracht, ein Programm für das Abel-Fest 2023 in Köthen auf die Beine zu stellen. Mit den feinsten Stücken des in dieser Stadt 1723 geborenen Komponisten Carl Friedrich Abel und den besten Musikern des Genres aus Europa, den USA und Australien.

Mit einem viertägigen Musikfest vom 22. bis 25. Juni unter der künstlerischen Leitung von Echo-Klassik-Preisträger Thomas Fritzsch feiert Köthen in den historischen Räumen und Gartenanlagen des Schlosses den 300. Geburtstag von Carl Friedrich Abel.

„Wir haben lange um die Finanzierung dieses Projektes bangen müssen. Die ersten Künstler habe ich verpflichtet, ohne ihnen finanzielle Zusagen machen zu können. Doch am Ende hat sich alles positiv gestaltet und wir können ein buntes Programm präsentieren“, sagt Thomas Fritzsch.

Das Festivalprogramm bietet mit seinen zahlreichen Erstaufführungen einen Querschnitt des Abelschen Schaffens und setzt dieses punktuell in einen musikalischen Kontext, der das zeitgleiche Londoner Musikleben reflektiert. Mit der Vorstellung des in diesem Jahr erschienenen Abel-Werkverzeichnisses, der erstmaligen Verleihung des Carl-Friedrich-Abel-Preises der Stadt Köthen an Leonore von Zadow-Reichling und Günter von Zadow sowie der Erstaufführung der Preußischen Sinfonien darf sich das Publikum auf bahnbrechende Ereignisse freuen.

In publikumsnahen Festivalangeboten werden zudem junge Künstler vorgestellt und mit der Einladung britischer Künstler und Ensembles nach Köthen wird die kulturelle Verbundenheit mit Abels Wahlheimat Großbritannien lebendig gehalten.

Das Eröffnungskonzert des Abel-Festes gestalten am Donnerstag, 22. Juni (19.30 Uhr) im Spiegelsaal des Köthener Schlosses Shalev Ad-El (Cembalo), Laure Mourot (Traversflöte), Daniel Deuter (Violine) und Aleke Alpermann (Violoncello) mit der Erstaufführung von sechs Abel-Sonaten.

Der israelische Cembalist Shalev Ad-El gab Rezitale in ganz Europa, China, Japan, Süd- und Zentralamerika und den USA. Er war Chefdirigent des führenden israelischen Kammerorchesters NKO. Als Gastdirigent leitete er unter anderen die Berliner Symphoniker, das Bogota Philharmonic Orchestra, die Jerusalem Symphony, das Sydney Festival Orchestra und das Händelfestspielorchester Halle.

Shalev Ad-El spielte mehr als 80 CDs ein. 2008 erhielt er den Fasch-Preis der Internationalen Johann-Friedrich-Fasch-Gesellschaft.

Karten für alle Veranstaltungen im Vorverkauf bei der Touristinformation im Schloss, Tel.: 03496/70 09 92 60, und www.schlosskoethen.de.