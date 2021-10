Ab Dezember - Köthen bekommt eine tägliche IC-Verbindung an die Ostseeküste

Der Bahnhof in Köthen.

Köthen/MZ - In etwas mehr als zwei Monaten ist es soweit: Ab dem 12. Dezember können Reisende ganzjährig und das jeden Tag mit dem InterCity (IC) aus der Bachstadt Köthen ins Seebad Rostock-Warnemünde und zurück fahren. Bislang war dies nur im Hochsommer beziehungsweise an den Wochenenden möglich, wie die Deutsche Bahn AG mitteilt.

Das touristische IC-Zugpaar von Leipzig über Halle an der Saale, Köthen, Magdeburg, Stendal, Ludwigslust und Schwerin fahre morgens an die Ostseeküste und nachmittags retour, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn zum neuen Fahrplan weiter. Und wer sich schnell ein Plätzchen sichern möchte, der kann sein Ticket ab dem 13. Oktober kaufen, ab diesem Datum sind bereits Fahrkarten auch für diese Verbindung erhältlich.

Neu ist nach Angaben der Deutschen Bahn weiterhin, dass freitags ein IC aus Köln, Hannover, Braunschweig abends über Magdeburg (22 Uhr) hinaus noch bis Köthen, Halle und Leipzig fährt. Auch in der Gegenrichtung fährt neu freitagabends um 19.42 Uhr ab Leipzig ein IC bis Hannover.

