Köthen/MZ. - Ohne Licht am Fahrzeug hat ein 88-Jähriger einen Pkw Ford am Mittwoch gegen 16 Uhr in Köthen durch die Straße „An der Rüsternbreite“ in Richtung August-Bebel-Straße gesteuert.