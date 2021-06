85-jährige Fußgängerin in Köthen von Pkw erfasst

Köthen - Eine Pkw-Fahrerin hat am Montag, 31. Mai, eine Fußgängerin in Köthen angefahren. Die 41-Jährige beabsichtigte nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld, mit ihrem Pkw Opel gegen 16 Uhr aus einer Parklücke in der Hugo-Junkers-Straße zu fahren.

Dabei kollidierte ihr Opel mit der 85-jährigen Fußgängerin. Die Seniorin kam zu Fall und wurde - glücklicherweise mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen - in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden ist nicht entstanden. (mz)