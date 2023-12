Der Brand eines leerstehenden Gebäudes in Weißandt-Gölzau bedroht Einwohner in Nachbargebäuden und sogar die Feuerwehr.

Weißandt-Gölzau/MZ - Zu einem Brand in einem mehrstöckigen Gebäude wurden am Mittwochabend die Feuerwehren von Weißandt-Gölzau und umliegender Ortschaften gerufen. In einem alten Industrie- und Verwaltungsbau in der Raffineriestraße, unweit der Firma Pergande auf der anderen Straßenseite, war laut Einsatzleiter Martin Schuhmann gleich an mehreren Stellen Feuer ausgebrochen. Gegen 21 Uhr gab der Landkreis Anhalt-Bitterfeld auch eine Warnmeldung an die Bevölkerung über die Warn-App Nina wegen großer Rauchentwicklung heraus.