83-jähriger Pkw-Fahrer erfasst Radfahrerin in Köthen - Frau muss ins Krankenhaus

Als die Radfehrerin an einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw vorbeifahren wollte, wurde sie von einem sich im Nachfolgeverkehr befindlichen Pkw erfasst.

Köthen/MZ - Im Krankenhaus endete die Tour einer 28-jährigen Radfahrerin nach einem Unfall am Donnerstag in Köthen. Nach Polizeiangaben war die Frau gegen 11 Uhr auf der Lohmannstraße in Richtung August-Bebel-Straße unterwegs.

Als sie an einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw vorbeifahren wollte, wurde sie von einem sich im Nachfolgeverkehr befindlichen Pkw Skoda, ein 83-Jähriger saß am Steuer, erfasst. Sie kam zu Fall und musste durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf circa 1.100 Euro.