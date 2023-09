Betrugsfall in Köthen 82-Jähriger wird mit Jacken um tausende Euro geprellt - Täter kann flüchten

Ein älterer Herr ist in Köthen Opfer eines Betrügers geworden. Dieser sprach ihn erst unter einem Vorwand an und folgte ihm dann in seine Wohnung. Was die Polizei über den Vorfall bekannt gibt.