Prozess in Köthen

Hier lebten die beiden Letten. Im Haus und in den Nebengebäuden waren bei der Razzia im Juni 2022 die Kalaschnikow-MPi und die Waffenteile gefunden worden.

Köthen/Südliches Anhalt/MZ - Ein Lette ist am Mittwoch am Amtsgericht wegen Waffenbesitz verurteilt worden. Der in der Stadt Südliches Anhalt lebende 60-Jährige war im April wegen Verstoß gegen das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen zu einem Jahr und sieben Monaten Haft zur Bewährung verurteilt worden. Damals ging es um eine Kalaschnikow-MPi AK47 nebst Magazin und 42 Patronen (die MZ berichtete).