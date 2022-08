8.000 Euro Schaden an geparktem BWM in Köthen - Wer ist gegen Fahrerseite gefahren?

Die Polizei ermittelt in einem schweren Fall von Unfallflucht: Ein Unbekannter hat in Köthen einen BMW stark beschädigt und ist weitergefahren.

Köthen/MZ - In der Bernburger Straße in Köthen ist am Donnerstag ein BMW stark beschädigt worden. Der Verursacher hat Fahrerflucht begangen.

Nach Angaben der Polizei wurde das Auto dort gegen 7.15 Uhr in Fahrtrichtung Geuzer Straße geparkt. Als die 37-jährige Fahrerin gegen 15.10 Uhr zu ihrem BMW zurückkam, musste sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro im Bereich der Fahrerseite feststellen. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein unbekanntes Fahrzeug mit dem geparkten BMW kollidiert ist.

Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld bittet Zeugen oder Hinweisgeber, unter der Rufnummer (03496) 4260 Kontakt zum Polizeirevier in Köthen aufzunehme