79-Jährige wollte fünfstelligen Betrag abheben - Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Telefonbetrüger haben es in Köthen probiert.

Köthen - Eine aufmerksamen Mitarbeiterin einer Köthener Bank hat am Montag einen Betrug an einer 79-jährigen Rentnerin verhindert.

Die Seniorin hatte am frühen Nachmittag einen Telefonanruf mit unbekannter Nummer erhalten. Eine Frau meldete sich, stellte sich als Familienangehörige vor und erklärte, dass sie gerade einen Autounfall hatte. Anschließend ging ein Mann ans Telefon, der sich als eine Amtsperson vorstellte und im Zusammenhang mit dem Unfall von der 79-jährigen Frau eine fünfstellige Summe forderte, um zu helfen.

Die 79-jährige Frau begab sich zu ihrer Bank, um das Geld abzuheben. Eine Mitarbeiterin des Bankinstitutes wurde skeptisch und bat die Seniorin um nochmalige Prüfung. Die Frau erreichte ihre Familie. Schnell stellte sich heraus, dass alles in Ordnung war und gar kein Geld benötigt wurde. Die 79-jährige Frau erstattete Strafanzeige wegen Betruges bei der Polizei.

Am Montag gab es noch einen Fall dieser Art. Dieses Mal ging in Zerbst ein Anruf mit unterdrückter Nummer ein. Dort meldete sich bei einer Seniorin eine Frau und gab vor, einen Unfall gehabt zu haben. Die Dame legte auf und rief ihre Familie an. Auch dort lag kein Notfall vor. Auch hier wurde Anzeige wegen eines Betrugsversuches gestellt.