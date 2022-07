76-jähriger Autofahrer kollidiert mit Geländer der Ziethebrücke

Die Ziethebrücke in Köthen

Köthen/MZ - Leicht verletzt hat sich ein 76-jähriger Pkw-Fahrer am Mittwoch gegen 10.10 Uhr in Köthen. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld befuhr der Mann mit einem Pkw VW die Maxdorfer Straße aus Richtung Bernburger Straße in Fahrtrichtung Maxdorf.

Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Geländer der Ziethebrücke. Der Fahrzeugführer wurde infolge der Kollision leicht verletzt. Der verursachte Sachschaden wird mit circa 6.000 Euro beziffert.