71-Jährige versucht in Köthen einzuparken und verursacht dabei 3.000 Euro Schaden

Köthen/MZ - Pech beim Einparken hatte eine 71-jährige Frau am Montag in Köthen. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld beabsichtigte sie gegen 8.40 Uhr, ihren VW Polo auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Langenfelder Straße einzuparken.

Dabei kollidiert ihr Fahrzeug mit dem auf dem gegenüber befindlichen Parkplatz stehenden Pkw Mercedes-Benz eines 41-jährigen Fahrers, welcher zum Unfallzeitpunkt in seinem Auto saß. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.