70-jähriger Mopedfahrer baut mit über zwei Promille einen Unfall bei Aken

Aken/MZ - Stark angetrunken hat ein 70-jähriger Mopedfahrer am Wochenende nahe Aken einen Unfall gebaut, sich dabei verletzt und ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Der Senior war am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 2091 aus Trebbichau kommend unterwegs. An der Bundesstraße 187a wollte er nach links in Richtung Aken abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Opel einer 36-jährigen Fahrerin, welche aus Richtung Aken kam. Es kam zur Kollision, bei der der 70-Jährige verletzt wurde. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten dann Alkoholgeruch bei dem Mopedfahrer fest - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille.

Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.500 Euro.