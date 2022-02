70-Jährige beim Einkaufen bestohlen: Polizei fahndet nach Geldkarten-Dieb aus Köthen

Köthen/MZ - Die Polizei fahndet nach einem Geldkarten-Dieb, der einer 70-Jährigen aus Köthen nicht um ihre Handtasche, sondern auch einen vierstelligen Geldbetrag gebracht hat. Da die Ermittlungen der Polizei bislang ohne Ergebnis blieben, wird nun um Hilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Die bestohlene Köthenerin war bereits am 14. September 2021 in einem Supermarkt An der Rüsternbreite einkaufen, als sie bestohlen wurde. Mit ihrer Geldkarte begab er sich zu einem Geld-Automaten in derselben Straße und hob einen unteren vierstelligen Betrag abhob.

Dabei entstand das Foto einer Überwachungskamera, das nun bei der Identifizierung des Mannes helfen soll.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld per Telefon unter 03496/4260 oder E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.