Zwei Lotto-Spieler aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben in der Lotterie 6aus49 jeweils 184.107,10 Euro gewonnen. Damit verbuchten sie den höchsten Gewinn im Kreis im Jahr 2022.

An die richtigen Stellen müssen die Kreuze auf dem Schein.

Köthen/MZ - Zwei Lotto-Spieler aus dem Kreis haben im Januar vergangenen Jahres in der Lotterie 6aus49 jeweils 184.107,10 Euro gewonnen. Damit verbuchten sie den höchsten Gewinn im Kreis Anhalt-Bitterfeld im Jahr 2022. Ende November folgte dann noch ein Glückspilz mit einem Gewinn in Höhe von 77.777 Euro in der Zusatzlotterie Spiel 77.