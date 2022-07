69 Absolventen der Berufsbildenden Schulen Anhalt-Bitterfeld erhalten ihre Abschluss-Urkunden

Köthen/MZ - Ein besonderer Abschluss - die Überschrift des Beitrages darf gleich in mehrfacher Hinsicht als Synonym dafür gelten, was am Dienstagnachmittag in der Köthener Agnus-Kirche seinen feierlichen Abschluss gefunden hat. Da war zum einen die Zeugnisübergabe an 69 junge Frauen und Männer der Berufsbildenden Schulen Anhalt-Bitterfeld, die ihre ein-, zwei- oder dreijährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Und da war zum anderen die wohl nun wirklich letzte offizielle Amtshandlung des in den Ruhestand gehenden Rainer Woischnik nach vielen Jahren als Berufsschullehrer und zwölf davon als Leiter der Einrichtung.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<