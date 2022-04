62-jähriger Fußgänger wird in Köthen von Auto erfasst und schwer verletzt

Köthen/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in der Geuzer Straße in Köthen wurde am Donnerstag gegen 14.30 Uhr ein Fußgänger schwer verletzt. Eine 52 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw Honda die Geuzer Straße in Richtung Zentrum.

Auf Höhe einer dortigen Tankstelle betrat plötzlich ein Fußgänger die Fahrbahn. Der 62 Jahre alte Mann wurde von dem Honda erfasst. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde.