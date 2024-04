Im Osternienburger Land treten 60 Kandidaten für die Wahl zum Gemeinderat an. Für die Ortschaften stehen viele Einzelbewerber auf den Wahllisten.

Kommunalwahl am 9. Juni

Am 9. Juni wählen die Bürger des Osternienburger Landes ihren Gemeinderat.

Osternienburg/MZ. - 60 Kandidaten stellen sich am 9. Juni im Osternienburger Land zur Wahl, um einen Sitz im Gemeinderat zu bekommen. Bei seiner Sitzung am Mittwoch bestätigte der Gemeindewahlausschuss in Osternienburg die eingereichten Vorschläge.