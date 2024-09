Wer Kinder hat, weiß: Es muss nicht die Toscana in Italien sein oder Schlösser an der Loire in Frankreich – auch in Sachsen-Anhalt gibt es viel Kultur und Geschichte zu entdecken. Falls Sie an einem Regentag keines der hier mit Foto gezeigten Ziele besuchen möchten, kann ich Ihnen zwei Orte außerhalb des Kreises empfehlen:

Im Technikmuseum Hugo Junkers in Dessau können Sie mit Kindern oder Enkeln Platz nehmen in der Junkers F13, dem ersten Ganzmetall-Verkehrsflugzeug der Welt mit Platz für vier Passagiere. Sie können ihrem Nachwuchs auch erklären, dass bei Junkers auch Gasthermen gebaut wurden – und Großeltern können berichten, wie sie den Badeofen mit Holz heizen mussten, bevor sie sich warm duschen konnten.

Genüsse der süßen Art bietet ein Ausflug in die „Schokoladenerlebniswelt “ der Halloren-Schokoladenfabrik in der Delitzscher Straße in Halle. Dort gibt es unter anderem ein Schokoladenzimmer zu sehen, das komplett mit Möbeln, Figuren und Accessoires aus Schokolade eingerichtet wurde!

1. Ponys, Esel und Alpakas im Tierpark Köthen

Rund 1.640 Tiere von 200 Arten können Besucher im Tierpark erleben. Foto: Ute Nicklisch

Rund 1.640 Tiere von 200 Arten können Besucher im Tierpark Köthen bestaunen. Sie dürfen Esel, Ponys, Rinder, Steinböcke, Alpakas mit einer im Tierpark verkauften Mischung füttern und dafür mehrere Gehege wie das der Affen, der Papageien und des Schalenwilds betreten.

Ein weiterer Anziehungspunkt ist das Gehege der Polarwölfe mit ihrem weißen Fell, die bis zu 80 Kilogramm schwer werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 9 bis 19

Preise: Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen 2,50 Euro und Schüler ab 16 Jahren zahlen 4,50 Euro

2. Angeln, Zelten oder Radfahren

Auf dem Ferienhof gibt es jede Menge Aktivitäten. Foto: Ute Nicklisch

Vor 20 Jahren wurde der Paschlewwer Freizeit- und Ferienhof eröffnet, wegen der Teiche „Forellenhof“ genannt. Sind alle Unterkünfte belegt – acht Bungalows, fünf Doppelzimmer, vier Ferienwohnungen, zwei „Tiny Houses“ (winzige Häuser) und sechs Radfahrer-Hütten – dann versorgen 40 Mitarbeiter rund 70 Gäste.

„Sie können mit Rädern die Umgebung erkunden“, sagt Inhaberin Kerstin Nickel, denn vorm Hof verläuft der Europaradweg R1. Auch Gäste mit Wohnmobilen sind willkommen.

3. Ab ins Mittelalter mit dem Sachsenspiegel

Mittelalterlich wird es in Reppichau. Waltraud Grubitzsch/dpa

Der wahrscheinlich aus Reppichau stammende Eike von Repgow verfasste mit dem Sachsenspiegel zu Beginn des 13. Jh. das erste mittelalterliche Rechtsbuch. Fast 700 Jahre wurde aus ihm Recht gesprochen.

Das Kunstprojekt Sachsenspiegel in Reppichau ist ein Freilichtmuseum, das die Figuren der Bilderhandschrift des Sachsenspiegels zum Leben erweckt. Überall im Dorf lassen sich Plastiken, Wandmalereien oder Heerschilde finden. Das Informationszentrum am Dorfteich informiert über das Projekt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 2 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre 1 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt

4. Gesundheit und Erholung mit Kneipp

Auch im Herbst einen Ausflug wert: Der Kneipp-Park Aken Foto: Nadine Meyer

Im Frühjahr 2022 wurde der Kneipp Wasser- und Gesundheitspark Aken mit Wassertretbecken, Wasserlauf, Kräuterinsel und Fahrradstation eröffnet. Radfahrer und Spaziergänger nutzen die Anlage neben dem Ausflugslokal „Naumanns Schuppen“ für einen Besuch.

"Der Wasserspielplatz mit Pumpen und Wasserstraße ist vor allem etwas für Schulkinder“, sagt Nadine Meyer, Vorsitzende des Kneippvereins. Auf der Kräuterinsel könne man rund ein Dutzend Kräuter erschnuppern.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

5. Spinndüsen und Technik in Gröbzig

Das Spinndüsenmuseum wurde durch eine private Initiative aufgebaut. Foto: Wolfram Schlaikier

Rund 30 elektrische Geräte präsentiert Otto Kappes in seinem privaten Spinndüsenmuseum in Gröbzig.

Unter den Exponaten: eine 1986 gebaute CNC-Düsenbohrmaschine, die erste elektronisch gesteuerte NC-Düsenbohrmaschine mit Lochstreifen, eine Großformat-Düsenbohrmaschine, die 70.000 Löcher in eine Metallspinndüse bohrte sowie in den 1960er Jahren in Gröbzig entwickelte Stechmaschinen. An denen saßen Frauen und drückten pro Tag bis zu 30.000 Mal kleine Hebel, um die Bohrungen in den Metallspinndüsen zu stechen.

Öffnungszeiten: ganzjährig nach Vereinbarung

6. Kinder entdecken das Schloss

Im Schloss gibt es auch viele Angebote für Kinder. Foto: kkm

Im Schloss Köthen ist das Historische Museum mit der Bach-Gedenkstätte, das Naumann-Museum, die Prähistorische Sammlung und die Erlebniswelt Deutsche Sprache laden zum Besuch ein.

Die Museumspädagogik bietet ganzjährig unter anderem eine Schlosssänftenrallye und Themen wie Schloss und Gespenster, Homöopathie, Vogelkunde oder Musik individuell buchbar an.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 11 bis 17 Uhr

Preise: Schlosskarte 6 Euro