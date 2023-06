Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Köthen waren offenbar Alkohol und Drogen im Spiel. Was die Polizei dazu berichtet.

Köthen/MZ - Etwa 6.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall entstanden, der sich am Freitag gegen 13.45 Uhr in Köthen ereignet hat. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, seien auf der Kreuzung Fasanerieallee und Lelitzer Straße zwei Autos zusammengestoßen. Am Unfall beteilgt waren ein Toyota, gefahren von einem 32-Jährigen, und ein Audi, dessen Fahrer 18 Jahre alt ist.