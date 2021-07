52-Jähriger weicht bei Aken Gegenverkehr aus und kollidiert mit zwei Bäumen

Aken/MZ - Auf der Landesstraße 63 zwischen Kühren und Aken hat es am Montag gegen 15.10 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Ein 52-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Aken unterwegs und wollte einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Dabei schätzte der Mann offensichtlich die Geschwindigkeit des Gegenverkehrs falsch ein und konnte nicht rechtzeitig wieder einscheren.

Er wich nach links auf den angrenzenden Grünstreifen aus und verhinderte so war eine Kollision mit dem Gegenverkehr, kollidierte jedoch mit zwei Bäumen. Der 52-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Audi entstand Totalschaden von etwa 10.000 Euro. Auf Grund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde die Ölwehr angefordert.