Neuer Glanz in Köthen 50 Stühle aus Spiegelsaal im Schloss mit viel Aufwand restauriert

Kerstin Lux, eine in Dessau geborene Restauratorin mit uriger, verwinkelter Werkstatt in Halle an der Saale, hatte die Ausschreibung gewonnen und damit den Auftrag erhalten, sich der historischen Bestuhlung aus dem Köthener Schloss anzunehmen.