5.500 Euro Sachschaden nach Kollision zweier Fahrzeuge

Die Polizei an einer Unfallstelle (Symbolbild)

Köthen/MZ - Immerhin 5.500 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich in der Stadt Köthen ereignet hat. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld befuhr ein 32-jähriger Mann am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr die Köthener Ludwigstraße aus Richtung Mühlenstraße kommend in Richtung Lohmannstraße.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw-Hyundai, an dessen Steuer ein 66 Jahre alter Mann saß. Der Hyundaifahrer wollte von der Mittelstraße aus nach links in die Ludwigstraße einbiegen. Personen wurden nicht verletzt, heißt es seitens der Polizei abschließend.