Messung in Pfriemsdorf 48-Jähriger fährt ohne Führerschein zu schnell - und wird erwischt

Am Sonntag gegen 10 Uhr kontrollierten die Beamten des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld am Abzweig nach Pfriemsdorf, ob sich die Fahrzeuge auf der B 183 an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten. Sie hielten einen 48-jährigen Fahrer an, der mit seinem Dacia zu schnell unterwegs war.