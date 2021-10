42 neue Corona-Infektionen in Anhalt-Bitterfeld - Inzidenz steigt auf über 70

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind seit Mittwoch 42 neue Covid-19-Fälle hinzugekommen. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Nach deren Angaben sind nun 256 Menschen in Anhalt-Bitterfeld infiziert.

Die neu infizierten Personen leben im Osternienburger Land (neun), in Bitterfeld-Wolfen (acht), in Zerbst (sechs), in Köthen und Raguhn-Jeßnitz (je vier), im Südlichen-Anhalt (zwei) sowie in Aken, Sandersdorf-Brehna, Muldestausee und Zörbig (jeweils eine Person). Fünf Personen konnten noch nicht zugeordnet werden.

„Der Sieben-Tage-Inzidenzwert beträgt 71,9. Gegenwärtig werden zwei Personen intensivmedizinisch behandelt. Eine Person wird invasiv beatmet“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.