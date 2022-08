400 Haushalte in Köthen zeitweise ohne Strom

David Köster von Mitnetz erklärt, was die Ursache gewesen ist und welche Bereiche in der Stadt vom Ausfall betroffen waren.

Köthen/MZ/wsl - Ein Stromausfall hat am Freitagabend in Köthen gegen 18.40 Uhr rund 400 Haushalte und Unternehmen von der Stromversorgung abgeschnitten. Insgesamt seien 394 Netzanschlüsse nicht mehr versorgt gewesen, teilte David Köster am Samstag auf MZ-Anfrage mit. Köster ist Sprecher der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH (Mitnetz).