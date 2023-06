Im allgemeinen Sprachgebrauch nennt man es Stalking, was ein Mann aus Syrien seiner Ehefrau antut. Die wird mittlerweile von einem Facharzt für Psychiatrie behandelt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/Aken/MZ - Ein Prozess wegen Nachstellung, wie Stalking juristisch genannt wird, ist am Mittwoch am Amtsgericht fortgesetzt worden. Ein Syrer (40) ist angeklagt, seine in Aken lebende deutsche Ehefrau (38) nach der Trennung mehrere Wochen lang mit hunderten Anrufen belästigt und im Zuge dessen immer wieder beleidigt und bedroht zu haben.