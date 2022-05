40.000 Euro Schaden: Diebe stehlen 20 Kilometer Kabel aus Solarpark in Reppichau

Reppichau/MZ - Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro haben Unbekannte in einem Solarpark in der Mosigkauer Straße in Reppichau angerichtet. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld haben der oder die Täter am Freitag vergangener Woche im Zeitraum zwischen 21 und 23 Uhr die Umzäunung zerschnitten und sich so Zugang zum Gelände verschafft.

Hier durchtrennten sie eine Großzahl an Leitungen der Solarplatten und entwendeten insgesamt circa 20.000 Meter Kupferkabel. Zudem waren 18 Solarplattenreihen von dem Diebstahl betroffen. Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld wurde erst am Montag, 2. Mai, informiert. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.