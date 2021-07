39-Jähriger fährt betrunken und ohne Fahrerlaubnis durch Aken

Aken - Schlafend und alkoholisiert am Steuer seines Pkw ist am Sonntagabend ein 39-Jähriger aus Aken von der Polizei geweckt worden. Kurz zuvor war er Alkohol trinkend an einer Tankstelle gesehen worden. Sein Atemalkoholwert lag bei 2,5 Promille.

Der Mann war Zeugen zunächst aufgefallen, weil er trank, obwohl er mit seinem Pkw unterwegs war. Die Polizisten besuchten den 39-Jährigen daraufhin an seiner Wohnanschrift, wo er hinter dem Steuer des Fahrzeugs eingeschlafen war. Auch eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Nun muss er sich in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.