38-Jähriger fährt bei Porst im Drogenrausch in den Straßengraben

Porst/MZ - Ein Unfall, verursacht durch einen Fahrer, der Betäubungsmittel genommen hatte, ereignete sich am Sonnabend um 8.36 Uhr auf der Bundesstraße 185 in Porst. Ein 38 Jahre alter Autofahrer war danach mit seinem Kia von Mosigkau in Richtung Köthen unterwegs.

Kurz vor dem Abzweig Richtung Zehringen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Danach lenkte er den Wagen zurück auf die Fahrbahn, überquerte diese und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen.

An Fahrzeug und Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von 650 Euro. Während der Unfallaufnahme wurden die Beamten auf betäubungsmittelverdächtige Ausfallerscheinungen des Fahrers aufmerksam. Ein Schnelltest verlief positiv. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.