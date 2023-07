Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Das Kinderfest im Friedenspark, schrieb vor einigen Tagen eine Leserin in einem Brief an die Redaktion, sei ein Erfolg gewesen. „Über das Jahr aber sehen die Bänke meist übel aus: Übelriechender Müll und haufenweise Schnapsflaschen, welche dann regelmäßig auf den Wegen zerschmissen werden.“ Der Park sei oft in verwahrlostem Zustand.