37-Jähriger muss nach Polizeikontrolle im Zug bei Köthen für 14 Monate ins Gefängnis

Köthen - Ein 37-Jähriger muss nach einer Bahnfahrt von Köthen nach Bernburg für 14 Monate ins Gefängnis.

Bundespolizisten hatten ihn am Dienstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, in einem Regionalexpress kontrolliert und bei der Abfrage seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem einen offenen Vollstreckungshaftbefehl entdeckt.

So war der 37-Jährige bereits im Juni 2020 wegen mehrere Diebstähle vom Amtsgericht Dessau-Roßlau zu einem Jahr und zwei Monaten Haft verurteilt worden - diese Strafe trat er jedoch nie an. Der Deutsche wurde daraufhin festgenommen und an die Justizvollzugsanstalt in Halle übergeben. (mz)