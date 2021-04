34-Jähriger wird am Karlsplatz in Köthen niedergestochen - Tatverdächtiger in U-Haft

Die Polizei war am Karlsplatz gefordert.

Köthen - In der Nacht zum Dienstag ist es auf dem Karlsplatz in Köthen zu einem Messerangriff gekommen, bei dem ein 34-jähriger Mann im Halsbereich verletzt wurde. Ein 31-jähriger Tatverdächtiger sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 34-Jährige am Montagabend mit zwei 31 und 38 Jahre alten Männern am Karlsplatz Alkohol getrunken. Die drei Deutschen gerieten dann in einen Streit, der zu einer handfesten Auseinandersetzung wurde. Irgendwann zückte der 31-Jährige ein Messer und stach zu.

Staatsanwaltschaft verkündet Haftbefehl gegen den 31-Jährigen

Die beiden Männer wurden nach der Tat durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Im Laufe des Dienstags wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den 31-Jährigen gestellt. Nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter verkündete dieser einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten und ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der zweite Beschuldigte befindet sich wieder auf freiem Fuß

Der 38-jährige Beschuldigte befindet sich wieder auf freiem Fuß. Der Geschädigte konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Motiven der Tat dauern an. Zum Promille-Gehalt bei den drei Männern wurden keine Angaben gemacht. (mz)