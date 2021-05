34-Jähriger erleidet bei Arbeitsunfall nahe Köthen schwere Verletzungen an Armen und im Gesicht

Löbnitz an der Linde - In einer Firma für Betonbauteile im Köthener Ortsteil Löbnitz an der Linde ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen, bei dem Mitarbeiter schwere Verletzungen an Armen und Gesicht erlitten hat. Das hat die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Freitag gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung bestätigt. Nun laufen Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war es gegen 17.30 Uhr zu einer Verpuffung gekommen, bei der sich ein 34-Jähriger so schwer verletzte, dass er mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch offen. Ermittlungsgegenstand ist nun, ob es sich um eine fahrlässige Körperverletzung handelt. (mz)