300 Genossenschaftsanteile verkauft - wann Dorfladen in Görzig eröffnen soll

Görzig/MZ - Die Voraussetzungen zur Wiedereröffnung eines Dorfladens in Görzig in der Stadt Südliches Anhalt sind erfüllt. „Juhu! Tante Enso kommt zu Euch nach Görzig! Wir sind begeistert von eurer Vorfreude auf Tante Enso und die Motivation, mit der ihr euch an dem Projekt beteiligt – wir freuen uns mit euch über euren neuen Mini-Supermarkt, der schon bald bei euch eröffnen wird!“, heißt es auf der Projekt-Webseite.