300 Einsendungen von Kindern: Was wird Köthens neues Schlossmaskottchen?

Köthen/MZ - „Schlosskinder - Kinderschloss“, so lautet der Titel einer Sonderausstellung im Köthener Schloss, die ab 18. Dezember zu sehen sein wird und bis zum 15. Mai 2022 im Ludwigsbau besucht werden kann. Gezeigt werden die künstlerischen Ergebnisse einer ganz besonderen Aktion, die bis zum Herbst die Kreativität von Kindern und Jugendlichen herausgefordert hat.

Gefragt waren in einer Aktion der Museumspädagogen am Schloss Köthen Entwürfe und Ideen rund um das Schloss und dessen Präsentation im Bereich der Vermittlung. So konnten die Mädchen und Jungen unter anderen historische Bildausschnitte zu einem Gesamtbild vervollständigen und vor allem Entwürfe für ein Schlossmaskottchen einsenden. Mitarbeit, Fantasie und Beteiligung waren gefragt und die große Resonanz auf den Aufruf – es kamen rund 300 Einsendungen – stellte die Museumsmitarbeiter vor ein Problem, denn alle Vorschläge sollen ausgestellt werden.

Eine Fachjury wird die Preisträger beim Maskottchen-Wettbewerb wählen

Um die Fülle an künstlerischen Arbeiten der Kinder und Jugendlichen angemessen zu präsentieren, so informiert die Köthen Kultur und Marketing GmbH in einer Pressemitteilung weiter, werden während der Ausstellung bis zum 15. Mai die gezeigten Werke einmal im Monat komplett ausgetauscht. Ein mehrfacher Besuch lohnt sich also, allerdings nicht nur deshalb: Die künstlerische und kreative Vielfalt der Arbeiten beeindruckt – von schnörkelloser Grafik bis zur aufwändigen Malerei ist alles dabei.

Eine Fachjury wird zudem die Preisträger beim Maskottchen-Wettbewerb wählen. Dafür wurde eine Vorauswahl von zehn Arbeiten getroffen, die dauerhaft in der Sonderausstellung im Ludwigsbau zu sehen ist. Besucher der Schau haben die Möglichkeit, für ihren Favoriten abzustimmen. Das Ergebnis dieser Publikumsabstimmung fließt später in die Juryentscheidung ein.

Die Ausstellung „Schlosskinder – Kinderschloss“ ist vom 18. Dezember bis zum 15. Mai 2022 im Ludwigsbau des Köthener Schlosses zu sehen Geöffnet ist sie von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr.