29-jähriger Radfahrer fährt betrunken mit 1,73 Promille und ohne Licht durch Köthen

Die Polizei hatte einen 29-jährigen Radfahrer am Sonntagabend gestoppt. Er war „augenscheinlich stark“ angetrunken. Doch das war nicht sein einziges Problem.

Köthen/MZ - Mit Promille, dafür ohne Licht und zu allem Überfluss auch noch das Handy in der Hand: Ein 29-Jähriger hat am Sonntagabend in Köthen vorgemacht, wie man nicht Fahrrad fahren sollte.

Laut der Polizei stoppten Beamte den Radfahrer gegen 21 Uhr. Der Mann sei „augenscheinlich stark“ angetrunken gewesen, habe kein Fahrradlicht gehabt und sei mit dem Handy in der Hand den Jürgenweg entlang gefahren.

Die Beamten hätten vor Ort einen Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,73 Promille ergeben habe. Der Polizei zufolge wurde im Anschluss eine Blutprobe genommen, zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.