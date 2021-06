27-jähriger Motorradfahrer verliert in Rechtskurve bei Rosefeld die Kontrolle

Rosefeld - Ein 27-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 2. Juni, gegen 18.15 Uhr zwischen Rosefeld und Libbesdorf leicht verletzt. Der Kradfahrer verlor nach Polizeiangaben in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zwischenzeitlich nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in der weiteren Folge.

Nach erfolgter medizinischer Erstversorgung in einem nahegelegenen Krankhaus konnte er dies jedoch am selben Tag wieder verlassen. Die Schadenssumme an seiner Honda wurde mit ungefähr 3.000 Euro beziffert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (mz)