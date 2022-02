22.700 Euro für neue Bücher und Spiele in der Stadtbibliothek in Köthen

(Foto: C. Hebestreit)

Kinder bei einem Besuch in der Stadtbibliothek Köthen.

Köthen/MZ - Gleich zweimal konnte sich die Stadtbibliothek Köthen im vergangenen Jahr über einen Zuschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld freuen, der der Neuanschaffung und Aktualisierung des Bestandes dienen soll. In einem ersten Bescheid bekam die Bibliothek rund 15.000 Euro. Rund 7.500 Euro stammen vom Land, rund 3.000 Euro vom Kreis und rund 4.500 Euro von der Stadt Köthen.

Ein weiterer Zuschuss von 7.600 Euro kam vom Land Sachsen-Anhalt. Mithilfe beider Zuschüsse wurden im Vorjahr rund 1.500 neue Bücher und elektronische Medien im Gesamtwert von rund 22.700 Euro gekauft. Sie wurden den Bereichen Kinder- und Jugendliteratur, Belletristik und Sachliteratur, sowie den elektronische Medien wie DVD, CD, Hörbücher, Konsolenspiele oder Tonies zugeordnet.

„Mit dem Geld konnten wir einiges realisieren, um unseren Bestand zu erneuern und zu ergänzen“

Bibliothekschefin Kerstin Köhler freut sich: „Mit dem Geld konnten wir einiges realisieren, um unseren Bestand zu erneuern und zu ergänzen.“ Ihre Kollegin Heike Brandt ergänzt: „Oft erscheinen ja auch im Laufe eines Jahres Bücher, Folgebände oder ganz neue Sachen. Da ist es natürlich schön, wenn man diese auch im laufenden Jahr anschaffen kann, weil das Geld dafür da ist.“

So hält die Bibliothek aktuell für Kinder neben vielen weiteren die Buchreihen „# Datendetektive“ oder „Petronella Apfelmus“ zur Ausleihe bereit. Für die Älteren gibt es die Bücher „Minecraft“, „Galactic Gamers“ oder „Mein Lotta-Leben“.

In der Belletristik wurden Bücher von Sebastian Fitzek, Klaus-Peter Wolf und Dora Held gekauft. Auch in der „Uhtred-Saga“ von Bernhard Cornwell und in der Reihe „Die Frauen vom Jungfernstieg“ von Lena Johannson sind neue Titel hinzugekommen.