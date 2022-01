20-jähriger Radfahrer liegt bei Aken betrunken am Straßenrand - Polizei bringt ihn ins Gefängnis

Aken/MZ - Ein kurioser Unfall hat sich am späten Montagabend auf der K2080 zwischen Aken und Susigke ereignet - er endete für einen 20-Jährigen im Gefängnis: Die Polizei hatte den jungen Mann nach einem Zeugenhinweis gegen 22 Uhr neben seinem Fahrrad liegend am Fahrbandrand angetroffen. Ein erster Atemalkoholtest ergab 2,3 Promille. Zudem schien er kurz zuvor in diesem Zustand noch auf dem Fahrrad unterwegs gewesen zu sein - was aufgrund des Pegels schon als Straftat gewertet würde.

Doch damit nicht genug: Eine Überprüfung der Personalien ergab einen offenen Untersuchungshaftbefehl. Der 20-Jährige wurde daraufhin ärztlich begutachtet und eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung angeordnet. Anschließend ging es weiter in eine Justizvollzugsanstalt.