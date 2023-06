Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Als sich die drei Männer von der Sicherheit gegen 19.30 Uhr eine Bratwurst schmecken lassen, ist noch nicht viel los auf dem Parkdeck hinter der Sparkasse am Markt in Köthen. Immerhin: Ein mutiges Mittvierziger-Paar tanzt zur Musik von „Synthi Project“. Vorm Einlass in rund 30 Metern Entfernung bildet sich zur selben Zeit eine kurze Warteschlange. In der Sackstraße sind in beiden Richtungen schon einige Menschen unterwegs.