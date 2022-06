2.500 Euro Prämie: Freie Schule in Köthen ist „Energiesparmeister“ in Sachsen-Anhalt

Die Freie Schule Anhalt in Köthen

Köthen/MZ - Grund zum Feiern hatten am Mittwoch die Schüler und Lehrer der Freien Schule Anhalt. Aus dem bundesweiten Wettbewerb „Energiesparmeister“ gingen die Köthener als einer von 16 Landessiegern hervor. Sie konnten die Jury unter anderem mit ihrer Schülerfirma „FoodBar4You“ überzeugen und machten damit das Rennen.

Die Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule bieten im Kiosk ressourcenschonende und gesunde Lebensmittel an und inspirieren ihre Mitschüler durch ein „Gute-Taten-Glas“ zu klimafreundlichem Handeln im Alltag. Aktuell planen sie, eine Photovoltaikanlage auf dem Schuldach zu installieren.

Für die Freie Schule Anhalt und die 15 weiteren Landessieger geht es nun noch um den Bundessieg

Für den Landessieg im Energiesparmeister-Wettbewerb erhält die Schule ein Preisgeld von 2.500 Euro sowie eine Patenschaft mit der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (Lena).

Für die Freie Schule Anhalt und die 15 weiteren Landessieger geht es nun noch um den Bundessieg und ein zusätzliches Preisgeld in Höhe von ebenfalls 2.500 Euro. Darüber entscheidet ein Online-Voting. Die Freie Schule Anhalt hat ab sofort bis zum 15. Juni Zeit, Stimmen für ihr Klimaschutzprojekt zu sammeln und auch den Bundessieg zu holen.

„Als Wettbewerbspatin für Sachsen-Anhalt wird die Agentur die Schülerinnen und Schüler auch in diesem Jahr wieder tatkräftig bei der Online-Abstimmung unterstützen“, sagt deren Geschäftsführer Marko Mühlstein. „Wir drücken den Schülern ganz fest die Daumen und hoffen, dass sie viele Stimmen für ihr beispielhaftes Projekt erhalten.“ Die Ehrung aller Energiesparmeister findet am 22. Juni in Berlin statt.

Für die Freie Schule aus Köthen kann gestimmt werden unter: www.energiesparmeister.de/voting.