19 Millionen für das erste große Projekt - Haseloff übergibt Förderbescheid in Köthen

OB Hauschild vor dem Rathaus in Köthen.

Köthen/MZ - Eigentlich sollten die ersten Förderbescheide für die Stadt Köthen im Zusammenhang mit dem Strukturförderungsgesetz Kohleregion bereits im letzten Jahr kommen. Der Stadtrat war im Mai 2021 bereits darauf vorbereitet, einen entsprechenden Nachtragshaushalt über den Eigenanteil zu beschließen, als doch alles noch einmal abgeblasen wurde.

Nun aber teilt die Stadt Köthen mit, dass sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag die Ehre geben wird, um Oberbürgermeister Bernd Hauschild (parteilos) eine vorläufigen Fördermittelbestätigung in Höhe von etwa 19 Millionen Euro zu überreichen. Mit dem Geld soll bis 2025 ein klimaneutraler Industrie- und Gewerbestandort an der Bundesstraße 6n erschlossen werden.

„Ich freue mich, dass wir nun endlich loslegen können“, sagte Hausschild in einer ersten Reaktion gegenüber der MZ. „Unsere vorrangige Aufgabe in diesem Jahr wird darin bestehen, dass wir die Grundstücke auf dem Gelände erwerben. Danach müssen die Archäologen ihr Urteil zu dem Projekt abgeben. Und dann werden wir in das Marketing einsteigen und die Flächen interessierten Unternehmen anbieten und letztlich auch verkaufen“, erklärt Hauschild den weiteren Gang der Dinge.

„Bis 2025 muss das ganze Projekt durch sein. Es wäre schön, wenn wir es bereits früher schaffen könnten. Aber es gibt da ja immer auch ein paar Unwägbarkeiten. Ich denke da nur an den Fall, dass die Archäologen etwas für die Nachwelt Bedeutendes finden könnten. Dann wird ein ambitionierter Zeitplan schnell Makulatur“, sagt Hauschild.