Ein 18-Jähriger hat am Dienstag in Köthen die Polizei gleich mehrfach in Atem gehalten.

18-jähriger Ladendieb wird in Köthen doppelt erwischt und beendet Tag als Zechpreller

Ein junger Ladendieb wurde in Köthen gleich doppelt erwischt.

Köthen/MZ. - Ein 18-Jähriger hat am Dienstag in Köthen die Polizei gleich mehrfach in Atem gehalten.

Zunächst wurde er gegen 10 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Discounter in der Halleschen Straße erwischt. Hier wollte er Getränke, Lebensmittel sowie eine Luftpumpe im Gesamtwert von circa 30 Euro erbeuten. Nachdem ihm ein Hausverbot erteilt worden war, verließ er das Ladengeschäft.

Gegen 15 Uhr schlug er erneut zu. In einem Sonderpostenmarkt in der Wallstraße hatte er verschiedene Bekleidungsgegenstände, Getränke, Nahrungsmittel sowie ein Radio in einem mitgebrachten Rucksack verstaut und wollte, ohne zu bezahlen, die Örtlichkeit verlassen. Nach dem Passieren des Kassenbereichs wurde er durch eine Angestellte des Marktes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten nahmen ihm das Diebesgut im Wert von ungefähr 100 Euro ab und übergaben es noch vor Ort der Mitarbeiterin.

Zu guter Letzt verzehrte der Heranwachsende gegen 18 Uhr in einem Lokal am Markt Speisen und Getränke im Wert von ungefähr 50 Euro, ohne jedoch die Rechnung begleichen zu können.